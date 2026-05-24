Україна негайно вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

Про це у соцмережах написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Інше ТВ.

«ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО повинні надати адекватну та рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військового прогресу на полі бою терором проти цивільного населення…

Путін намагається залякати Україну, нападаючи на цивільне населення та руйнуючи житлові будинки, музеї, школи та критично важливу інфраструктуру. Він також намагається залякати світ, запускаючи ракети з розвідувальною ракетною системою проти мирних міст.

Все це вимагає рішучих та скоординованих дій міжнародної спільноти. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру», – йдеться в повідомленні міністра закордонних справ України.

Як повідомляло Інше ТВ, Наслідки сьогоднішнього терору росіян – четверо загиблих, близько 100 поранених, – Зеленський (ФОТО)