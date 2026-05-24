У Португалії запущена петиція, в якій пропонується заборонити керувати автомобілем тим, кому виповнилося 75 років і більше.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Автори петиції стверджують, що старіння супроводжується прогресуючим зниженням фізичних і когнітивних здібностей — уповільненням рефлексів, зниженням гостроти зору, труднощами з концентрацією, що робить поведінку людей похилого віку на дорогах все більш небезпечною.

У Португалії вже є правила, які зобов’язують пенсіонерів проходити медкомісії частіше, ніж інших водіїв. Але прихильники заборони кажуть, що медичних оглядів замало — судячи зі статистки аварій, вони є неефективними.

Проте, підтримують ідею далеко не всі. За словами опонентів, серед португальців віком від 75 років є ті, хто повністю зберіг свої когнітивні здібності, тому оцінювати їзду літніх водіїв потрібно індивідуально.

