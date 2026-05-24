В Уганді підтверджено три нові випадки зараження Еболою, а Червоний Хрест повідомив, що в Демократичній Республіці Конго (ДРК) загинули троє добровольців.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що спалах високозаразної геморагічної лихоманки є міжнародною надзвичайною ситуацією.

У суботу Агентство охорони здоров’я Африканського союзу попередило про ризик поширення вірусу Еболи до інших країн Африки.

Голова Африканського центру з контролю та профілактики захворювань Жан Касея заявив, що під загрозою перебувають 10 країн: Ангола, Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Конго, Ефіопія, Кенія, Руанда, Південний Судан, Танзанія та Замбія.

За його словами, висока мобільність населення та нестабільна ситуація в регіоні сприяють поширенню хвороби.

Після підтвердження трьох нових випадків в Уганді в суботу кількість заражених у країні досягла п’яти з моменту підтвердження Еболи в Уганді та ДРК 15 травня. Одна людина померла.

Міністерство охорони здоров’я Уганди повідомило, що заражені пацієнти — водій та медичний працівник, обидва громадяни країни, а також жінка з ДРК. Усі вони живі.

Ебола – це смертельне вірусне захворювання, яке передається при прямому контакті з біологічними рідинами. Воно може викликати важкі кровотечі та відмову органів.

Останній спалах епідемії виник у охопленому конфліктом сході ДРК. Випадки Еболи були підтверджені в провінції Ітурі, після чого вірус поширився на провінцію Південне Ківу.

У ДРК, великій та нестабільній країні, підтверджено 82 випадки захворювання та 7 смертей. Однак ВООЗ передбачає ще близько 750 можливих випадків та 177 смертей.

Червоний Хрест у суботу повідомив про загибель трьох добровольців із Конго, які заразилися Еболою в провінції Ітурі. 27 березня вони виконували роботи з поводження з тілами, проте ця гуманітарна місія не була пов’язана з боротьбою з Еболою, оскільки тоді про спалах вірусу ще не було відомо.

За останні 50 років в Африці Ебола забрала життя понад 15 тисяч людей.

