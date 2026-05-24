Проблема виникне з березня 2027 року, коли перші біженці з України проживуть у Швейцарії вже п’ять років, отримають право на посвідку на проживання категорії B, а отже, і на більш щедрі виплати в рамках соціальної допомоги.

Про це пише SWI.

Швейцарська Постійна нарада / Конференція кантональних керівників соціальних служб (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, Skos) оцінює можливі додаткові витрати по всій країні у понад 300 млн.

У своїй заяві Skos попередило про негативні фінансові наслідки, які можливий автоматичний перехід українців зі статусом S на посвідку на проживання категорії B може мати для кантонів та громад.

Після весняного засідання Skos представники кантонів Центральної Швейцарії заявили, що особливо проблемним стане фінансове навантаження, яке ляже на кантональний і муніципальний рівень після можливої зміни міграційного статусу українських біженців.

Кантони нагадали, що статус S створювався як тимчасовий міграційний режим. Автоматичний перехід на посвідку на проживання категорії B після п’яти років перебування в країні, на їхню думку, суперечив би основній ідеї цього статусу: «Фактично це перетворило б статус S з інструменту тимчасового захисту на модель переходу до постійного проживання».

Водночас кантони Центральної Швейцарії критикують намір федерального центру припинити фінансову підтримку українських біженців після п’яти років їхнього перебування в країні, тоді як усі соціальні витрати, включаючи соціальну допомогу, залишаться на кантонах і громадах.

Тому Люцерн, Урі, Швіц, Нідвальден, Обвальден і Цуг вимагають надати їм більше повноважень при визначенні розміру та умов надання біженцям з України соціальної допомоги, а також змінити відповідне федеральне законодавство.

