Починаючи з 1 листопада 2025 року, дозвіл на перебування у Швейцарії категорії S отримують вже не всі громадяни України. Станом на кінець лютого 2026 року щодо понад ста клопотань про надання такого статусу було винесено рішення, яке зобов’язує відповідних осіб покинути Швейцарію.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Уже п’ять місяців громадяни України, які прибули до Швейцарії із західних областей країни, повернення до яких швейцарська влада вважає допустимим, як правило, більше не отримують у Конфедерації дозволів на перебування категорії S. Натомість їм видається розпорядження покинути країну. Цей порядок було запроваджено за рішенням парламенту Швейцарії.

Тепер біженці з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей в принципі більше не мають права на отримання в Швейцарії дозволу на перебування категорії S. Це правило вже було застосовано до 270 нових заявників, а також ще до 303 осіб, які подали відповідні клопотання до 1 листопада 2025 року, але щодо яких рішення тоді ще не було прийнято.

Станом на кінець лютого 2026 року швейцарська влада винесла 104 рішення з приписом покинути країну. У 29 випадках вони вже набрали законної сили, ще понад 20 справ має розглянути Федеральний адміністративний суд, 84 заяви були відкликані, 145 осіб самостійно покинули Швейцарію. Позитивне рішення щодо своїх клопотань про надання їм статусу S отримали 20 заявників.

Загалом кількість таких клопотань від мешканців семи зазначених західних областей України поступово зменшується. Зокрема, за даними щодо заяв від вихідців із Закарпатської області, Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції (Staatssekretariat für Migration, SEM) зафіксував зниження приблизно на 50%. Як зазначає SEM, після зміни адміністративного порядку перевірка всіх поданих документів стала займати більше часу.

Потрібні додаткові уточнення, зокрема й щодо медичних питань, а це подовжує всю процедуру розгляду клопотань. Якщо SEM приймає рішення не надавати статус S, то тоді це відомство в кожному окремому випадку перевіряє, чи можна вважати повернення даної конкретної особи в Україну індивідуально допустимим. Список регіонів, жителі яких більше не мають права на отримання в Швейцарії дозволу на перебування категорії S, SEM регулярно переглядає і за необхідності коригує.

Після початку 24 лютого 2022 року повномасштабної російської агресії проти України мільйони громадян цієї країни були змушені тікати за кордон, рятуючись від російських обстрілів та ракетно-дронових ударів, які регулярно наносилися і наносяться, зокрема, і по цивільних об’єктах. Близько 70 тисяч осіб із числа вимушених біженців опинилися у Швейцарії.

