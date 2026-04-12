З 6 по 9 квітня у Києві проходив чемпіонат України з пляжної боротьби серед дорослих, юніорів, кадетів та юнаків. Національна першість зібрала найсильніших спортсменів з різних регіонів країни.

Представники Миколаївської області гідно виступили на національній першості, продемонструвавши належний рівень фізичної підготовки, майстерності та характеру, повідомляє управління молоді та спорту Миколаївської ОВА.

За підсумками змагань спортсмени здобули 6 нагород – 2 золоті, 1 срібну та 3 бронзові медалі:

Олексій Яковчук – «золото», чемпіон України серед дорослих у ваговій категорії 90 кг;

Ігор Курочкін – «золото», чемпіон України серед дорослих у ваговій категорії 65 кг;

В’ячеслав Бабков – срібний призер серед юніорів у ваговій категорії 90 кг;

Микола Резанов – бронзовий призер серед дорослих у ваговій категорії 65 кг;

Матвій Григоренко – бронзовий призер серед кадетів у ваговій категорії 90 кг;

Юрій Яковлєв – бронзовий призер серед юнаків у ваговій категорії 55 кг.

