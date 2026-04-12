Міністерство енергетики Саудівської Аравії в неділю, 12 квітня, заявило, що енергетичні об’єкти та нафтопровід “Схід-Захід”, пошкоджені внаслідок іранських атак, відновлені та повернулися до штатної роботи.

Раніше удари по інфраструктурі призвели до втрати близько 700 000 барелів на добу пропускної потужності трубопроводу. Іранські атаки також торкнулися видобування на родовищах Маніфа – де виробництво вже відновлено – і Хурайс, де роботи з відновлення повного видобутку продовжуються.

Іран атакував енергетичну інфраструктуру багатих на нафту сусідів до початку тендітного двотижневого перемир’я зі США, яке набуло чинності 7 квітня. Тегеран звинувачував держави регіону Перської затоки в тому, що ті дозволяли американським силам завдавати ударів по Ірану зі своїх територій у ході війни, яка почалася після ізраїльсько-американських ударів по Ірану 28 лютого.

Під удар Ірану потрапили об’єкти в Ер-Ріяді, Східній провінції та промисловому місті Янбу, а також інфраструктура видобутку, транспортування та переробки нафти та газу, нафтохімічні заводи та енергетичні об’єкти.

10 квітня Ер-Ріяд підтвердив, що багатотижневі іранські атаки завдали збитків нафтовидобувним потужностям і забрали життя однієї людини. Всього з початку війни в Саудівській Аравії загинули троє людей.

Нафтопровід “Схід-Захід” (Petroline) став економічним рятівним колом для королівства у воєнний час. Трубопровід довжиною близько 1200 км сполучає східне узбережжя з Червоним морем на заході. В умовах фактичного закриття Ормузької протоки іранськими військовими саме цей маршрут забезпечував безперебійне постачання нафти.

Як повідомляло Інше ТВ, Саудівська Аравія запустила альтернативний шлях експорту нафти – через пустелю до Червоного моря