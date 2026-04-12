10–11.04.2026 в Польщі (Познань) відбувся Чемпіонат Європи з кіокушин БуДо карате. Це офіційне спортивне змагання, яке включено до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. За нагороди континентальної першості серед дорослих, юніорів та юнаків змагалися 490 спортсменів з 20 країн.

У командному заліку Збірна України посіла перше командне місце, Вірменії – друге, Польща – третє.

Як розповів віцепрезидент Всеукраїнського об’єднання «Кіокушин БуДо карате» Дмитро Ніколаєв, цю перемогу збірна України присвятила воїнам Центру спеціального призначення «Омега» та всім захисникам України, висловлюючи вдячність за можливість змагатися та представляти країну на міжнародній арені.

Команда Миколаївської області поповнила медальну скарбничку збірної 19 нагородами вищого ґатунку.

Золото

Софія Діскант, чемпіонка Європи серед дівчат 14-15 років, розділ куміте, вагова категорія до 55 кг (тренер Олексій Кравченко, м. Нова Одеса).

Олексій Нагернюк, чемпіон Європи серед юніорів 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 65 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Матвій Кушнір, чемпіон Європи серед юнаків 12-13 років, розділ куміте, вагова категорія до 40 кг (тренер Олексій Кравченко, м. Нова Одеса).

Ренат Попеску, чемпіон Європи серед юнаків 8-9 років, розділ куміте, вагова категорія до 40 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Вікторія Жукоцька, чемпіонка Європи серед дівчат 12-13 років, розділ куміте, вагова категорія до 35 кг (тренер Олексій Кравченко, м. Нова Одеса).

Микола Олейніков, чемпіон Європи серед юнаків 10-11 років, розділ куміте, вагова категорія до 40 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Тимофій Олейніков, чемпіон Європи серед юнаків 10-11 років, розділ куміте, вагова категорія до 45 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Артем Бачинський, чемпіон Європи серед юнаків 12-13 років, розділ куміте, вагова категорія до 50 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Павло Савельєв, чемпіон Європи серед юнаків 14-15 років, розділ куміте, вагова категорія до 60 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Срібло

Анастасія Возіян, віце-чемпіонка Європи серед юніорок 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 50 кг (тренер Олексій Кравченко, м. Нова Одеса).

Руслан Попеску, віце-чемпіон Європи серед юнаків 14-15 років, розділ куміте, вагова категорія до 60 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Анастасія Возіян, віце-чемпіонка Європи серед юніорок 16-17 років, розділ ката (тренер Олексій Кравченко, м. Нова Одеса).

Артем Стужук, віце-чемпіон Європи серед юнаків 10-11 років, розділ куміте, вагова категорія до 45 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Назар Рощенко, віце-чемпіон Європи серед юнаків 10-11 років, розділ куміте, вагова категорія понад 45 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Владислав Федосєєв, віце-чемпіон Європи серед юнаків 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 60 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Бронза

Гліб Андрєєв, бронзовий призер Чемпіонату Європи серед юнаків 8-9 років, розділ куміте, вагова категорія до 25 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Михайло Савельєв, бронзовий призер Чемпіонату Європи серед юнаків 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 80 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Кірілл Гомзяков, бронзовий призер Чемпіонату Європи серед юнаків 14-15 років, розділ куміте, вагова категорія до 55 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Владислав Герасімов, бронзовий призер Чемпіонату Європи серед юнаків 16-17 років, розділ куміте, вагова категорія до 60 кг (тренер Віталій Гишко, м. Миколаїв).

Вітаємо наших спортсменів і тренерів із вагомим результатом та бажаємо нових перемог на міжнародній арені!