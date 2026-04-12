У Варшаві відбудеться 19-й «Катинський марш тіней», присвячений пам’яті жертв Катинського злочину. Учасники заходу вшанують майже 22 тисячі польських офіцерів, убитих радянською владою навесні 1940 року.

Захід організовує Товариство історичної групи «Згрупування Радослав» за підтримки Інституту національної пам’яті. Марш відбудеться у зв’язку з Днем пам’яті жертв Катинського злочину, який відзначають 13 квітня, і який вшановує майже 22 тисячі польських військовополонених, убитих радянською владою навесні 1940 року за рішенням Сталіна.

Під час маршу працівники Інституту національної пам’яті роздаватимуть репліки ґудзиків з мундирів польських офіцерів, убитих у Катині. Це частина кампанії «Пам’ятаю. Катинь 1940», ініційованої Національним центром культури. Начальник відділу популяризації Бюро освіти Інституту національної пам’яті Лукаш Костшинський пояснює, що ці репліки мають особливу символіку, нерозривно пов’язану з трагедією Катині: «Це дуже сильний знак, дуже потужний символ, адже часто ґудзик був єдиною річчю, яка залишалася після жертв цього великого злочину. Ми також переконані, що Катинь значною мірою є універсальною відповідальністю і за сьогодення. Катинь — це великий символ, який формує нас і сьогодні».

Кампанія з роздачі реплік ґудзиків триватиме до понеділка, 13 квітня — Дня пам’яті жертв Катинського злочину. Серед убитих за наказом Сталіна були кадрові офіцери Війська Польського, поліцейські, офіцери резерву, лікарі, вчителі, юристи, чиновники та науковці. Їхні рештки поховані на Польських військових кладовищах у Росії — в Катині та Мєдному, а також в Україні — у Харкові та під Києвом у Биківні.

Як повідомляло Інше ТВ, Росія воює з мертвими. Польські символи на Військовому цвинтарі в Катині знищено за рішенням російської прокуратури