У березні 2026 року навколо резиденції Путіна на Валдаї збудували 7 нових веж із “Панцирями”. Загальна кількість систем ППО навколо валдайської резиденції президента сягнула 27.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як свідчать супутникові знімки Planet.com, будівництво одразу 7 нових веж для “Панцирів” почалося в один день – 17 березня. Деякі вже оснащені зенітно-ракетними комплексами.

Як і вежі з “Панцирями” навколо Москви, системи ППО на Валдаї розташовані навколо резиденції Путіна двома кільцями великого та малого діаметра. Інтерактивну карту, на якій вказано їхнє точне розташування та додано супутникові знімки, можна переглянути за цим посиланням.

У резиденції на Валдаї, як раніше з’ясували журналісти розслідувального проекту російської служби Радіо Свобода “Система”, багато часу проводить Аліна Кабаєва з синами Путіна, а для самого російського президента там побудували одну з точних копій його кремлівського кабінету.

Як повідомляло Інше ТВ, у серпні 2025 року навколо резиденції Путіна на Валдаї встановили 12 позицій ППО