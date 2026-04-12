Фінська поліція отримала повідомлення про дрон, знайдений у лісі, у суботу вдень. Місце події було ізольовано після того, як влада виявила, що в дроні, ймовірно, є вибухові речовини.

Того ж вечора Збройні сили підірвали бойову головку дрона, що знаходилася в ізольованій зоні.

У неділю поліція завершила огляд місця знахідки дрона в Ііті, що в регіоні Пяйят-Хяме. Поліція Хяме повідомила, що після першої години дня зняла ізоляцію в Перхеніємі, Ііті.

Центральне кримінальне управління продовжує розслідування справи та надасть додаткову інформацію не раніше понеділка. Щодо підозри у порушенні кордону справу розслідує Прикордонна служба.

У суботу КРП та Прикордонна служба повідомили, що з’ясовують, чи пов’язаний дрон, знайдений в Ііті, з українськими дронами, знайденими в березні в Коуволі, Паріккалі та Луумаелі.

