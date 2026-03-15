З 10 по 13 березня у селі Колоденка Рівненської області проходив чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.

Збірна команда Миколаївської області гідно представила регіон на всеукраїнських змаганнях, продемонструвавши високий рівень підготовки та спортивний характер, повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА.

За підсумками чемпіонату спортсмени Миколаївщини вибороли три нагороди – дві золоті та одну бронзову.

Так, Тимур Магеррамов (МОККДЮСШ №1) та Владислав Величко (Південноукраїнськ, МО ШВСМ) посіли І місця. Обидва спортсмени виконали норматив майстра спорту України та вибороли право представляти Україну на чемпіонаті Європи.

Данило Максимишин (МОККДЮСШ №1) зійшов на третю сходинку п’єдесталу пошани.

