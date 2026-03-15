Федеральна рада Швейцарії обмежила польоти американських військових літаків через війну на Близькому Сході, дозволивши лише гуманітарні, медичні й технічні польоти.

Відповідна заява опублікована на урядовому сайті вчора,14 березня.

“Федеральна рада ухвалила рішення щодо кількох запитів на проліт американських військових літаків. Два запити, пов’язані з війною в Ірані, були відхилені, тоді як один політ на технічне обслуговування та два запити на проліт транспортних літаків були схвалені. Федеральна рада також вирішила, як відповідальні органи будуть обробляти подальші запити.

З 28 лютого 2026 року на Близькому Сході тривають важкі бої. США та Ізраїль, а також Іран, перебувають у стані війни. Щодо цих держав застосовується закон про нейтралітет. У цьому контексті було отримано кілька запитів на проліт американських військових та державних літаків.

Закон про нейтралітет забороняє сторонам конфлікту здійснювати прольоти, що переслідують військову мету, пов’язану з конфліктом. Дозволені гуманітарні та медичні транзити, включаючи перевезення поранених, а також прольоти, не пов’язані з конфліктом.

Конкретні рішення та критерії для подальших дій

Федеральна рада сьогодні розглянула різні запити на прольоти та прийняла такі рішення:

Відхилення двох запитів на проліт за 15 березня 2026 року: два розвідувальні літаки.

Схвалення одного польоту після завершення технічного обслуговування за 17 березня 2026 року.

Схвалення двох запитів на проліт транспортних літаків за 15 березня 2026 року.

Для майбутніх запитів Федеральна рада сьогодні встановила такі критерії:

Майбутні запити, які явно не пов’язані з конфліктом, мають бути схвалені. Однак запити на такі прольоти мають бути відхилені, якщо вони перевищують нормальні операції, а мету цих прольотів неможливо визначити. Запити щодо польотів з гуманітарною та медичною метою, включаючи перевезення поранених, мають бути схвалені.

США, як і раніше, мають щорічний дозвіл на спеціально визначені державні літаки. З цього дозволу виключені, зокрема, державні рейси, які являли б собою військову підтримку у війні між США, Ізраїлем та Іраном. Літаки, не включені до цього списку, потребують окремих дозволів від Швейцарського федерального управління цивільної авіації (FOCA).