Європейський Союз остаточно погодив продовження індивідуальних санкцій проти Росії ще на пів року — до середини вересня.

Після 16:00 завершилася письмова процедура, яка формально затвердила рішення. Жодна країна не висловила заперечень, тому обмеження продовжили. Кінцевий термін для ухвалення рішення спливав у суботу, 14 березня, опівночі.

Домовленості досягли фактично в останній момент. Угорщина та Словаччина пов’язували свою згоду на продовження санкцій із вимогою виключити зі списку кількох російських олігархів — близьких соратників Владіміра Путіна. Однак решта 25 держав ЄС виступили проти, і зрештою Будапешт та Братислава відмовилися від своїх вимог. Якби рішення не ухвалили, санкційний список із забороною на в’їзд до ЄС і замороженими активами в Європі втратив би чинність.

У такому разі близько 2700 осіб, компаній, організацій та установ отримали б доступ до своїх активів і майна в Європі, які зараз заморожені в межах санкцій.

«Чорний список» очолює Владімір Путін. До нього також входять російські міністри, губернатори, депутати Держдуми, члени Ради безпеки, підприємці та олігархи разом із родинами, військові, а також особи, відповідальні за викрадення українських дітей і їхню примусову русифікацію. У списку є й ключові компанії військово-промислового комплексу, підприємства транспортного та енергетичного секторів, авіаційної й суднобудівної галузей, а також найбільший у світі видобувач діамантів.

