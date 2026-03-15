Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції проти російської нафти будуть відновлені після завершення кризи на Близькому Сході.

Про це, як пише «NV», він заявив інтерв’ю телеканалу NBC News.

Коментуючи своє рішення тимчасово скасувати деякі санкції щодо російської нафти на тлі стрімкого зростання світових цін на нафту, Трамп заявив: «Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу мати нафту».

Він зазначив, що санкції, запроваджені після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році, «будуть відновлені, щойно криза мине».

13 березня Сполучені Штати видали обмежену ліцензію, яка дозволяє країнам закуповувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі.

Опублікована на сайті Міністерства фінансів США ліцензія поширюється лише на російську нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня, і дозволяє здійснювати такі перевезення до 11 квітня.

