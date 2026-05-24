Вірменія після відкриття залізничного сполучення через Азербайджан тепер також отримала залізничне сполучення для експорту та імпорту через Туреччину та Грузію.

Як пише «Інтерфакс-Україна», про це повідомив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

“Це важливий крок у розвитку економічного життя нашої країни. Висловлюю вдячність нашим партнерам у Туреччині та Грузії за їх конструктивну співпрацю”, – написав він у соцмережі X у неділю.

Голова Національних зборів Вірменії Ален Сімонян уточнив, що наразі Вірменія має залізничне сполучення з Росією через території Грузії та Азербайджану, а також з Китаєм через території Росії та Казахстану.

“Тепер вона також має сполучення з Європейським Союзом через території Грузії та Туреччини. У найближчому майбутньому будуть відкриті залізничні сполучення Вірменія-Туреччина та Вірменія-Азербайджан, а потім – Вірменія-Іран через Нахічевань. Ми станемо свідками цих подій у найближчому майбутньому завдяки реалізації проєкту TRIPP”, – зазначив він у соцмережі X.

Як повідомляло Інше ТВ, Путін пред’явив Вірменії ультиматум щодо зближення з ЄС