У Південній Каліфорнії резервуар із небезпечними хімікатами почав стрімко нагріватися, попри спроби рятувальників його охолодити. Ризик масштабного вибуху та викиду токсичних речовин залишається критичним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Honolulu Star-Advertiser.

Пожежники виявили, що несправна місткість з токсичною речовиною нагрівається зсередини. Це відбувається всупереч постійному поливу водою, тому влада наказала евакуювати десятки тисяч людей у Гарден-Гроув.

Всередині перебуває метилметакрилат – це вкрай легкозаймиста речовина, яку використовують для виробництва пластмас. Чиновники попереджають про можливий розрив конструкції. У повітря або на землю може вилитись понад 26,5 тисяч літрів отрути, яка загрожує всьому живому.

Медики попереджають про ризики для здоров’я. Випари хімікату викликають важкі хвороби дихальних шляхів. Наразі моніторинг якості повітря не зафіксував небезпечних концентрацій за межами зони евакуації.

Близько 15% мешканців відмовляються покидати домівки. Це ускладнює роботу поліції. Проте більшість людей уже виїхали.

Інцидент стався на заводі GKN Aerospace, що спеціалізується на склінні для військових літаків. Це підприємство розташоване всього за 48 кілометрів від Лос-Анджелеса.

Компанія-власник вже попросила вибачення. Представники заводу вже залучили найкращих експертів для розв’язання проблеми. Фахівці намагаються знайти хімічне рішення для стабілізації бака, щоб він не вибухнув.

Фахівці працювали над нейтралізацією сусіднього резервуара об’єм якого сягає майже 56,7 тисяч літрів.

Дані з дронів спочатку давали надію – зовнішні стінки здавалися стабільними. Проте реальні показники датчиків виявилися невтішними: початкова температура всередині була 25 градусів Цельсія, а зараз вона піднялася до 32 градусів. Кожну годину рідина нагрівається ще на один градус.

Рятувальники вже готуються до найгіршого сценарію – будують дамби та греблі навколо заводу. Це має затримати рідину у разі витоку.