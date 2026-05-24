США попередили Японію про серйозні затримки з поставками 400 крилатих ракет Tomahawk, оскільки Пентагон надає пріоритет відновленню запасів озброєння, суттєво виснажених під час військової кампанії проти Ірану.

Про це пише Financial Times із посиланням на кілька джерел, знайомих із переговорами, передає ЛБ.

за даними співрозмовників видання, міністр оборони США Піт Гегсет повідомив про затримку своєму японському колезі Шінджіро Коїдзумі під час телефонної розмови раніше цього місяця.

Це стало серйозним ударом для Японії, яка вперше замовила ракети Tomahawk у 2024 році для посилення стримування Китаю. Радіус дії цих ракет становить 1 600 км, що дає Японії можливість завдавати контрударів по цілях на узбережжі Китаю. Контракт на 2,35 млрд доларів був укладений після того, як Вашингтон дедалі активніше закликав свого азійського союзника збільшити оборонні витрати. Японія розраховувала отримати дві партії по 200 ракет до квітня 2028 року. Одне з джерел повідомило, що США попередили: затримка може становити до двох років.

Рішення Пентагону ухвалене на тлі спроб американських військових терміново поповнити запаси ракет, які масово використовувалися під час операції Epic Fury.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, США використали понад 1 000 ракет Tomahawk із довоєнного запасу приблизно у 3 100 одиниць протягом п’яти тижнів операції проти Ірану. Там зазначили, що від моменту виділення фінансування Конгресом до постачання ракет американським військовим минає близько чотирьох років.

Велика кількість ракет, витрачених у війні з Іраном, а також перекидання зброї, зокрема ракет-перехоплювачів для системи THAAD у Південній Кореї з Азії на Близький Схід, посилили занепокоєння щодо того, чи вистачить США озброєння для підтримки Тайваню у можливому конфлікті з Китаєм. За словами експертів, затримки створять серйозні труднощі для Японії, яка цього року готується оновити свої стратегії національної безпеки та оборони.

Експерт із азійської оборони з The Canon Institute for Global Studies Кендзі Мінемура наголосив, що Tomahawk критично важливі, оскільки Токіо практично не має аналогів китайським далекобійним ракетам, яких налічується понад 2 000 і які здатні вражати цілі в Японії.

Затримки змусять Японію прискорити розробку та масове виробництво власних ракет, зокрема Type 12 збільшеної дальності та Hyper Velocity Gliding Projectile.

Пентагон відмовився від коментарів. Посольство Японії у США заявило, що союзники регулярно проводять консультації, але не коментуватиме деталі конкретних переговорів.