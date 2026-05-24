У суботу, 23 травня, у Миколаєві, з нагоди Дня Героїв України та Дня морської піхоти України, відбулися юнацькі військово-патріотичні змагання операторів FPV-дронів.

Захід пройшов у межах тижня формування національної ідентичності та об’єднав молодь, яка цікавиться сучасними технологіями й оборонними навичками, інформує пресслужба Миколаївської ОВА.

Організатором змагань виступив Комунальний заклад «Миколаївський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» Миколаївської обласної ради.

Участь у турнірі взяли 23 юних оператори FPV-дронів віком від 12 до 17 років, які представляли заклади освіти Миколаєва, а також Очаківської, Чорноморської та Новобузької територіальних громад.

Програма змагань передбачала проходження спеціального FPV-треку з перешкодами, де учасники демонстрували точність, швидкість реакції, концентрацію та навички керування безпілотниками у спеціальних FPV-окулярах.

Особливістю заходу стала участь у якості інструкторів ветеранів війни та діючих військовослужбовців, зокрема бойових пілотів 1 батальйону БПС 123 бригади ОбТРО. Також військовослужбовці 36-ї бригади ЗСУ представили демонстрацію зразків безпілотних літальних апаратів.

Переможцям та призерам змагань вручили нагороди, кубки та цінні призи, а всі учасники отримали пам’ятні шеврони й подарунки.

