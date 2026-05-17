Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус оголосив спалах хвороби Ебола у Демократичній Республіці Конго та сусідній Уганді надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення, пише ЛБ.

Зараз відомо про понад 300 можливих випадків захворювання та 88 смертей.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що спалах не відповідає критеріям пандемічної надзвичайної ситуації, такої як пандемія Covid-19, і рекомендувала не закривати міжнародні кордони.

У ВООЗ повідомили, що лабораторно підтверджений випадок також був зареєстрований у столиці Конго Кіншасі, яка розташована приблизно за 1000 кілометрів від епіцентру спалаху в Ітурі – східній провінції ДК Конго. Це свідчить, що хвороба може поширитися і далі. Відомо, що пацієнт відвідував Ітурі.

Інші ймовірні випадки також були зареєстровані в провінції Північне Ківу, яка є однією з найбільш густонаселених провінцій Конго та межує з Ітурі.

Ебола дуже заразна і може передаватися через біологічні рідини, такі як блювота, кров або сперма. Захворювання, яке вона викликає, рідкісне, але важке та часто смертельне.

Органи охорони здоров’я стверджують, що нинішній спалах, вперше підтверджений у п’ятницю, спричинений вірусом Бундібудьйо, рідкісним варіантом хвороби Ебола, проти якого немає схвалених методів лікування чи вакцин. Хоча в Конго та Уганді сталося понад 20 спалахів Еболи, це лише третій випадок виявлення вірусу Бундібудьйо.