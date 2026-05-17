Міжнародна федерація боротьби (UWW) повністю зняла санкції з росії та білорусі. Спортсменам з цих країн знову дозволено виступати під власними прапорами та гімнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Як зазначили у ЦПД, це рішення є частиною ширшої хвилі відступу від санкцій, адже дзюдо, самбо, водні види спорту вже повністю зняли обмеження з росіян та білорусів.

Декілька федерацій, зокрема волейбол та фехтування, поки що послабили санкції лише на юніорському рівні. Натомість World Athletics та Міжнародна федерація тенісу досі притримуються позиції і відмовляються слідувати рекомендаціям МОК – йдеться в дописі.

Також у ЦПД нагадали, що теза “спорт поза політикою” є міфом, який кремль роками використовує як ширму для своєї м’якої сили.

На міжнародних змаганнях атлети представляють насамперед свою державу та її ідеологію. рф системно використовує повернення на міжнародну спортивну арену як інструмент легітимізації агресії та підриву санкційного тиску – зазначили в Центрі.