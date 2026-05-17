У Тринідаді і Тобаго тимчасово затримали український літак, який перевозив вибухівку до Лівії. Після перевірки повітряному судну та екіпажу дозволили залишити країну, повідомляє УНН із посиланням на ArabNews.

Літак, який прямував із Багамських островів, у четвер, 14 травня, приземлився в міжнародному аеропорту Піарко в Порт-оф-Спейні для дозаправлення. Після цього він мав продовжити маршрут до Лівії через Кабо-Верде. Такий маршрут викликав підозри у місцевої поліції.

Після прибуття повітряного судна співробітники Імміграційного підрозділу встановили, що літак перевозив вибухівку, яка не була задекларована відповідно до встановлених міжнародних авіаційних і безпекових протоколів – йдеться у заяві відомства.

Встановили, що пілот або екіпаж не мають нести відповідальність. Відтак було літак та екіпаж отримали офіційний дозвіл на виліт із Тринідаду і Тобаго – зазначили в Управлінні аеропортів.