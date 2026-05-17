Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив своїм близьким друзям, що таки має намір піти з посади прем’єра і викласти свій графік відходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

“Кір розуміє політичну реальність. Він розуміє, що нинішній хаос нестійкий. Він просто хоче зробити гідно і така як вважатиме за потрібне. Він складе графік”, – сказав автор матеріалу, пославшись на слова одного з членів уряду.

За словами іншого джерела, досі неясно, коли саме буде зроблено це оголошення. При цьому деякі високопоставлені соратники Стармера закликають його утриматися від будь-яких заяв до отримання перших результатів опитувань і даних щодо підрахунку голосів на додаткових виборах у Мейкерфілді.

“Морган Максуіні (колишній глава апарату прем’єр-міністра) постійно закликає його триматися. Він стверджує, що якщо боротьба буде напруженою або якщо Енді опиниться на межі поразки, то в нього ще є шанс”, – сказав один із міністрів.

Але один із прихильників Стармера сказав, що той не збирається ризикувати, очікуючи результатів додаткових виборів.