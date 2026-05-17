Прагнення швидко отримати «тіло мрії» часто змушує людей обирати радикальні методи схуднення. Однак з погляду сучасної медицини та нутриціології екстремальні обмеження в їжі руйнують метаболізм, виснажують органи та загрожують життю.

Ось 5 найнебезпечніших дієт, яких експерти зі здорового харчування радять уникати без прямих медичних показань та нагляду лікаря, про що пише РадіоКлуб.

Монодієти (гречана, кефірна, яблучна)

Суть полягає у вживанні лише одного продукту протягом кількох днів або тижнів.

За таких обставин організм моментально потрапляє в стан гострого дефіциту білків, жирів, вітамінів та мінералів. Разом із вагою людина втрачає не жир, а м’язову тканину та воду.

Наслідки: руйнування м’язів, сильне випадіння волосся, ламкість нігтів, розлади травлення (гастрит) та неминучий ефект «йо-йо» (швидке повернення ще більшої ваги після закінчення дієти).

Дієта ХГЛ (HCG) та ультранизькокалорійні плани

Цей метод поєднує критичне обмеження калорійності (всього 500–800 ккал на день) та щоденні ін’єкції чи прийом гормону хоріонічного гонадотропіну людини. Схуднення відбувається виключно через жорстке голодування, яке змушує організм працювати в режимі виживання.

Наслідки: порушення гормонального фону, сильна депресія, хронічна втома, утворення тромбів та високий ризик зупинки серця через електролітний дисбаланс.

Питна дієта та екстремальні «сокові детокси»

Повна відмова від твердої їжі на користь води, чаю, магазинних смузі чи свіжовичавлених соків. Але наш організм може самостійно очищатися за допомогою печінки та нирок, і «рідка» дієта цьому не допомагає. Натомість соки насичують кров величезною кількістю швидких цукрів (фруктози) за повної відсутності клітковини.

Наслідки: різкі стрибки інсуліну, серйозне навантаження на підшлункову залозу, атрофія ворсинок кишківника через відсутність твердої їжі, а також уповільнення обміну речовин.

М’ясна та безконтрольна кето-дієта

Раціони, що практично повністю виключають вуглеводи, фокусуючись лише на тваринних білках і жирах (м’ясо, сало, яйця, вершкове масло). Така відмова від рослинної їжі позбавляє організм клітковини, антиоксидантів та життєво важливих мікроелементів. Надлишок тваринного білка перевантажує видільну систему.

Наслідки: утворення каменів у нирках та жовчному міхурі, різке підвищення рівня сечової кислоти (розвиток подагри), хронічні закрепи, руйнування мікробіому кишечника. А ще – критичне підвищення ризику серцево-судинних катастроф через ріст «поганого» холестерину.

«Паразитарні» дієти та таблетки для схуднення

Найбільш божевільні методи, які включають свідоме зараження яйцями солітера або прийом нелегальних хімічних спалювачів жиру типу динітрофенолу (DNP). Насправді ж паразит буквально з’їдає людину зсередини, виростаючи до величезних розмірів, а хімічні препарати на кшталт DNP (токсичний промисловий хімікат) штучно розганяють температуру тіла для спалювання калорій.

Наслідки: токсичне отруєння органів, незворотні ураження нервової системи, сильна блювота, набряк мозку, інсульт. Обидва методи мають підтверджені смертельні випадки у світовій практиці.

Жодна короткочасна дієта не дає стабільного результату. Досягати стрункості краще через збалансоване харчування, якісний сон і регулярну фізичну активність.