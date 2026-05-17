У застосунку Армія+ розпочалося нове опитування про знання іноземних мов та досвід їх використання на службі. Міноборони прагне виявити, які мови знають військові, як застосовують їх та чи готові працювати разом із побратимами-іноземцями у підрозділах.

Зібрані відповіді допоможуть ефективніше залучати знавців мов до спільних завдань із військовослужбовцями-іноземцями.

Пріоритетні теми опитування

Нове опитування в Армія+ спрямоване на комплексне вивчення мовних компетенцій особового складу і охоплює кілька ключових тем:

рівень володіння іноземними мовами за навичками (розмовна, письмова, аудіювання, переклад);

досвід використання мов у бойовій частині, штабі або під час навчань;

а також готовність служити разом із військовослужбовцями-іноземцями.

Також відповіді військових допоможуть створити профільні мовні курси безпосередньо в застосунку Армія+.

Терміни проведення опитування про іноземні мови у війську

Пройти його можна в розділі «Опитування» у застосунку Армія+ з 15 по 28 травня. Цей сервіс запустили серед перших у застосунку, а функціонал розробляє та підтримує Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ.

Від старту роботи Армія+ проведено вже 20 опитувань, зокрема про обмін бойовим досвідом, рівень задоволеності сухпайками чи тиловим забезпеченням.

Нагадаємо, раніше в застосунку Армія+ проходило опитування, яке допомогло зібрати зворотний зв’язок від військовослужбовців щодо проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП).