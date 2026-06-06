5 червня та в ніч проти 6-го на території Миколаївської області зареєстровано два вогневих випадки.

Одна пожежа виникла внаслідок бойових дій, поінформували в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Так, горіння автомобіля Nissan Pathfinder загасили вогнеборці на площі 6 кв. м у с. Кам’янка, що у Миколаївському районі.

А пожежу дерев’яних конструкцій та ящиків площею 120 кв. м ліквідували рятувальники в Баштанському районі. Причиною займання слугувало потрапляння боєприпасів та їх уламків внаслідок бойових дій.

Як повідомляло Інше ТВ, 2 червня в Миколаєві загасили одну пожежу, яка спалахнула через недопалок