Виступаючи в Гродно, білоруський диктатор Лукашенко пояснив, що він не хоче відправляти білорусів на війну в Україну. А от Тихановська нібито хоче.

Він казав, що, мовляв, це Світлана Тихановська штовхає білорусів, щоби бути “м’ясним фаршем” на боці України.

Повністю цитата:

«Наш ідеолог головний [Світлана Тихановська] заявила українцям: “У нас є що вам запропонувати”, – цитата дослівна, “це наші білоруси”. Тобто ми що, повинні піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що, хочемо “м’ясним фаршем” там бути, як військові кажуть? Ні, ми цього не хочемо.

При цьому Лукашенко нагадав, що Білорусь залишається союзником Росії.

Ще цікавіше пролунало його звернення до сусідніх країн.

«Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити».

Невідомо, кого і від кого зібрався захищати Лукашенко, а от українські прикордонники попереджають про реальність загрози зі сторони Білорусі.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в Media Center Ukraine.

“Можуть бути провокації і по напрямку Києва. Можуть бути провокації по напрямку західної ділянки з метою перерізання логістичних шляхів. Це також спостерігалося і в 2022 році”, – сказав Демченко.

Тому, як зазначив речник ДПСУ, Україна має готуватися до найгіршого.

“Треба бути сильнішими за те, що до нас може прийти”, – додав він.