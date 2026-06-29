«Миколаївобленерго» оприлюднило попередній прогноз по застосуванню ГПВ на вівторок, 30 червня. Погодинні графіки діятимуть з 17:00 до 22:00.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:



5.1 – 21:30 – 22:30;

5.2 – 18:00 – 20:30;



6.1 – 18:00 – 21:30;

6.2 – 16:30 – 18:00.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! За посиланням https://off.energy.mk.ua/ “жовті” години на графіку означають час включення/відключення підчерг, а також період, коли електропостачання може бути відсутнім у разі збільшення обсягів обмежень!



ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут https://off.energy.mk.ua/



У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, ви можете самостійно переглянути причину відключення та орієнтовний час заживлення на нашому сайті – https://www.energy.mk.ua/vidklyuchennya/



Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!