Як повідомляло Інше ТВ, близько 19-ї години 16 червня 2026 року сталась авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Екіпаж Су-24М – льотчик та штурман – загинув.

Працівники ДБР продовжують встановлювати всі обставини трагедії, передає Інше ТВ.

Як встановили слідчі, цей політ був для літака вже другим того дня. Жодних зауважень щодо технічного стану повітряного судна ні перед першим, ні перед наступним вильотом технічний персонал військової частини не виявив. Уся службова документація була оформлена відповідно до встановлених вимог.

Підтверджено, що пілоти виконували бойове завдання, про деталі якого поінформовано слідство. Водночас в інтересах національної безпеки ця інформація не розголошується.

Окремо слідство спростовує інформацію, яка поширювалася у мережі, про нібито катапультування одного з пілотів. Ці відомості не відповідають дійсності.

У межах розслідування проведено десятки допитів, зокрема членів родин загиблих, командування та їхніх колег по службі. За словами очевидців, обоє військовослужбовців перед польотом пройшли необхідний медичний огляд, не скаржилися на самопочуття та перебували у гарному настрої. Їх характеризують як професійних військових, які користувалися повагою серед колег, а будь-яких проблем у сімейному житті, що могли б мати значення для розслідування, не встановлено.

Згідно з висновками молекулярно-генетичної експертизи, ДНК загиблих ідентифіковано, що підтверджує особи військовослужбовців.

ДБР вкотре висловлює щирі співчуття їхнім рідним і близьким.

Наразі також триває службове розслідування, яке проводить командування Повітряних сил ЗСУ. Після його завершення буде призначено незалежну авіаційно-технічну експертизу.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.