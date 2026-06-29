«Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни в чергах за бензином у різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня “триденна війна” триває вже п’ятий рік так, що навіть нафтова держава, “бензоколонка”, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни. Один із наслідків. І один із прикладів того, як відповідає Україна. Влучно. Не терористично. Ми повертаємо реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується, також виконуються і санкції середньої дальності.

Детально обговорюємо все з військовими командувачами, зі Службою безпеки України, з міністром оборони України та нашими розвідками, постійно обговорюємо, оперативно реагуючи на реальну ситуацію, – ми корегуємо нашу далекобійну роботу, нашу активність середньої дальності. Ми забезпечуємо Україні результати, які потрібні, щоб держава-агресор не могла тримати війну “десь там”. Кожен, хто прагне знищити життя іншого народу, сам страждає. Ми захищаємо життя.

Обов’язково щодня доповіді по ситуації на фронті. Я хочу подякувати усім бойовим бригадам, кожному нашому підрозділу, які виконують завдання і бережуть українські позиції. Це важливо, дуже. Особливо на Донеччині, де найбільше російських штурмів.

Але достатньо сказати один лише факт: від початку повномасштабної війни російській армії було визначено вже 15 термінів захоплення нашої Донецької області. Політичне керівництво Росії постійно марить Донбасом. Уже 15 разів було це марення у них – наче вони повністю захоплять Донбас. У 22-му році були терміни до 31 березня, до 9 травня потім, до 1 червня, до 15 вересня, до 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу: до 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. Двадцять четвертий рік – знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагалися переконати Президента Трампа, що Україна начебто впаде, було вже три терміни – крайні дати для захоплення Донеччини, а саме: до 1 вересня, до 1 грудня і до 25 грудня. І вже в цьому році росіяни знов переносили дату захоплення Донецької області. Спочатку у них було до 31 березня цього року, потім уже до 1 вересня і тепер стоїть крайній термін до 31 грудня.

Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі. Вже всі пропозиції ми дали, щоб цю війну завершити, і Росія щоразу відмовляється. Напередодні прозвучало знов чітке бажання Росії воювати. Отже, треба якнайбільше перешкод для бажання воювати далі».



Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1587-го дня повномасштабної війни.

Як повідомляло Інше ТВ, Уражено три мости, склад матеріально-технічних засобів та пункти управління противника, – Генштаб