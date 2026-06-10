З 30 травня по 4 червня у Києві проходив чемпіонат України з велосипедного спорту на відкритому треку серед чоловіків та жінок до 23 років, а також юніорів і юніорок.

Упродовж шести змагальних днів найсильніші велосипедисти країни боролися за нагороди національної першості.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, представники Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та за підсумками чемпіонату здобули 30 медалей: 9 золотих, 11 срібних та 10 бронзових.

Результати спортсменів Миколаївщини:

три золотих та три срібних нагороди – у Анни Колижук;

«золото», три «срібла» та дві «бронзи» – у Єлизавети Козакової;

по одній золотій, срібній та бронзовій нагороді – у Анастасії Петрук;

«золото» та дві «бронзи» – у Аліни Сметани;

дві «бронзи» – у Вікторії Верлатової;

«золото», «срібло» та дві «бронзи» – у Аніти Лазаренко;

«бронзи» – у Анастасії Цимбал;

два «срібла» – у Ярослави Хміляр;

два «золота» та «срібло» – у Валерії Пушкар.

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