З 30 травня по 4 червня у Києві проходив чемпіонат України з велосипедного спорту на відкритому треку серед чоловіків та жінок до 23 років, а також юніорів і юніорок.
Упродовж шести змагальних днів найсильніші велосипедисти країни боролися за нагороди національної першості.
Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, представники Миколаївської області продемонстрували високий рівень підготовки та за підсумками чемпіонату здобули 30 медалей: 9 золотих, 11 срібних та 10 бронзових.
Результати спортсменів Миколаївщини:
три золотих та три срібних нагороди – у Анни Колижук;
«золото», три «срібла» та дві «бронзи» – у Єлизавети Козакової;
по одній золотій, срібній та бронзовій нагороді – у Анастасії Петрук;
«золото» та дві «бронзи» – у Аліни Сметани;
дві «бронзи» – у Вікторії Верлатової;
«золото», «срібло» та дві «бронзи» – у Аніти Лазаренко;
«бронзи» – у Анастасії Цимбал;
два «срібла» – у Ярослави Хміляр;
два «золота» та «срібло» – у Валерії Пушкар.
Як повідомляло Інше ТВ, RISE TO FLY: у Миколаєві відбувся масштабний турнір зі стрибків на акробатичній доріжці (ФОТО)