Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжує серію регіональних нарад, присвячених відновленню підприємств, які постраждали внаслідок російської агресії. Чергова зустріч відбулася для представників бізнесу Миколаївської області, яка регулярно зазнає ворожих обстрілів та потребує ефективних інструментів відновлення виробничого потенціалу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Інше ТВ.

Підприємцям презентували державні програми підтримки, а також нові фінансові можливості, які найближчим часом стануть доступними для бізнесу. Зокрема, Мінекономіки розробляє новий напрям державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», який допоможе підприємствам, що постраждали від російської агресії, швидше відновити виробництво. Цей інструмент передбачатиме пільгове кредитування під 0% у перші два роки та фінансування до 150 млн грн.

«Підприємства, які продовжують працювати під обстрілами, зберігають робочі місця та підтримують економіку громад, мають отримувати швидкі й дієві інструменти відновлення. Тому ми не лише розширюємо чинні програми підтримки, а й запускаємо нові механізми фінансування для бізнесу, який постраждав від війни. Наше завдання – щоб підприємці могли максимально швидко відновити виробництво, повернути людей до роботи та інвестувати у розвиток навіть в умовах воєнних ризиків», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Окрім нового кредитного інструменту, підприємцям презентували державні програми підтримки, які вже діють у межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

Гранти на відновлення виробничих підприємств. Підприємства переробної промисловості можуть отримати гранти до 16 млн грн (але не більше суми підтверджених збитків) на відновлення виробничих потужностей замість пошкоджених або знищених внаслідок бойових дій. Держава покриває до 80% вартості проєкту, ще 20% забезпечує заявник.

Більше про програму тут.

Страхування воєнних ризиків, яку реалізує Експортно-кредитне агентство. Для учасників програми передбачено два компоненти: для підприємств на прифронтових територіях – до 30 млн грн компенсації за пошкоджене або знищене майно, на всій території країни – до 3 млн грн відшкодування вартості договору страхування від воєнних ризиків. Більше про програму тут.

Програма «Точка опори» допомагає підприємствам зберігати трудові колективи під час вимушеного простою. Роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці працівників та сплату єдиного соціального внеску на період відновлення діяльності.

Більше про програму тут.

Підприємці також отримали консультації щодо умов участі в державних програмах та порядку подання заявок. Серія регіональних нарад триватиме й надалі, щоб якомога більше підприємств у постраждалих областях могли скористатися державними інструментами підтримки, відновити виробництво та зберегти робочі місця.

Участь у зустрічі взяли заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, представники Експортно-кредитного агентства, Державної служби зайнятості, Миколаївської обласної військової адміністрації та регіонального бізнесу.

Як повідомляло Інше ТВ, Фермери 6 громад Миколаївщини можуть отримати ваучери до $6 тис. для відновлення виробництва після втрат через бойові дії