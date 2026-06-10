За п’ять місяців 2026 року омбудсман отримав понад три тисячі скарг на дії ТЦК.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв’ю заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

З січня по травень 2026 року до Офісу омбудсмана надійшло понад три тисячі скарг на дії військовослужбовців територіальних центрів комплектування.

Лубінець пояснює: до цього числа входять виключно прямі звернення громадян. Порушення, виявлені самим офісом – із ЗМІ, соцмереж і свідчень людей, які юридично не можуть звернутися особисто – до статистики не потрапляють.

“Тобто цю цифру можна сміливо помножувати на три, як мінімум”, – заявив омбудсман.

За весь 2025 рік офіс отримав 6127 скарг. За неповних п’ять місяців 2026-го – вже понад три тисячі. Тобто темп звернень майже вдвічі зріс.

Скарги стосуються переважно трьох типів порушень:

застосування фізичної сили;

використання балаклав;

зняття знаків розрізнення під час мобілізаційних заходів.

Лубінець визнає, що у 2023-2024 роках він свідомо не надавав розголосу цим порушенням – подавав офіційні документи, проводив закриті наради з Міноборони і командуванням.

“І я вважаю, що я зробив помилку. Тому що я робив свідомо, на мій погляд, ефективно юридичну свою роботу. Я брав документи, їх напрацьовував, я їх відправляв, вимагав в юридичному плані реакції. Ми організовували купу закритих нарад з представниками Міноборони, командуванням Сухопутних військ, правоохоронного сектору. І виявилось, що єдина система, яка може впливати – це публічність”, – пояснив він.

За його словами, після серії публічних заяв при Міноборони створили робочу групу для розв’язання накопичених проблем.