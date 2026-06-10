У Миколаєві 7 червня відбулися відкриті змагання та Кубок чемпіонів зі стрибків на акробатичній доріжці «RISE TO FLY». Цей масштабний захід став яскравим фіналом спортивного сезону 2025–2026 років, об’єднавши навколо ідеї розвитку та здорової конкуренції спортсменів, тренерів, батьків і гостей. Турнір відбувся за підтримки Миколаївської міської ради та міського голови.

Як повідомили у Миколаївській міськраді, цьогоріч змагання зібрали близько 300 учасників із Миколаєва, Києва, Ірпеня, Одеси та Кременчука. Завдяки тому, що виступи проходили як за юнацькими, так і за спортивними розрядами, організаторам вдалося об’єднати на одному майданчику атлетів із різним рівнем майстерності.

Програма заходу була насиченою та включала багатоборство, командний залік та індивідуальну першість «Кубок чемпіонів», де учасники виборювали ексклюзивні кубки та звання найсильніших у своїх категоріях. Крім того, кожна спортивна школа виставила власні акробатичні команди. Це дозволило спортсменам продемонструвати не лише індивідуальні вміння, а й високий рівень командної згуртованості.

Особливою подією турніру став батьківський потік, до якого долучилися близько 70 тат і мам. Вони тривалий час готувалися до стартів разом зі своїми дітьми, а під час заходу вперше вийшли на акробатичну доріжку як повноцінні й рівноправні учасники змагань.

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