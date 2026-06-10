Міністерство освіти рф затвердило новий список літнього читання для школярів із пропагандистськими книгами про війну проти України. Це відбувається на тлі найбільшої за останні шість років кризи російського книжкового ринку, де тиражі впали на 26 відсотків через цензуру та бідність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

російська влада продовжує посилювати ідеологічний контроль над освітою на тлі стрімкого занепаду книжкового ринку. міністерство освіти рф офіційно затвердило оновлений список обов’язкового літнього читання для школярів, включивши до нього низку пропагандистських видань про так званих героїв сво.

Водночас кремль повертає до шкільних списків і твори радянської воєнної літератури про “молоду гвардію” та Другу світову війну. Експерти розглядають ці кроки як продовження масштабної кампанії з мілітаризації освіти та формування лояльності молоді до кремлівської політики – йдеться у повідомленні.

На тлі активного нав’язування “правильної” літератури російський книжковий ринок переживає глибоку кризу. У першому кварталі 2026 року сукупний тираж книг і брошур на росії впав до 57,3 мільйона примірників – на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найгірший показник щонайменше за останні шість років.

Учасники конференції “книжная отрасль россии” назвали причинами кризи інфляцію, зростання податків, падіння купівельної спроможності населення, демографічний спад та посилення цензури.

Падіння тиражів свідчить про зниження інтересу росіян до читання. Водночас влада все активніше витісняє з освітнього простору незалежні та критичні погляди, замінюючи їх політично заангажованими виданнями. У результаті книжка на росії перетворюється не на інструмент розвитку критичного мислення, а на засіб прокремлівської пропаганди – додали у розвідці.