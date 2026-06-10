Сьогодні, 10 червня, близько 15:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у мкрн Намив з пірсу у водойму стрибнув хлопець та зникз поверхні води.

За попередньою інформацією, 17-річний юнак стрибнув із пірсу в акваторію Бузького лиману та не виплив на поверхню. Його товариш одразу кинувся на допомогу й намагався самостійно врятувати хлопця на воді, однак пошуки виявилися безрезультатними.

На місце події негайно прибули співробітники ДСНС, слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські Миколаївського райуправління.

У ході пошукової операції рятувальники виявили тіло неповнолітнього на дні річки близько 30 м від берегової зони.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України, як того передбачає процедура у подібних випадках.

Причини та обставини загибелі з’ясовують правоохоронці.