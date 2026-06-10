Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних Силах України роботизований апаратно-програмний комплекс дистанційного пошуку вибухонебезпечних предметів NEO-1.

Про це повідомляють в оборонному відомстві, передає Інше ТВ.

НРК NEO-1 – сучасна унікальна розробка українських зброярів, призначена для розмінування територій з мінімальними ризиками для оператора. Платформа виготовлена спеціально на запити військових з лінії бойового зіткнення з урахуванням умов сучасної війни.

Переваги НРК NEO-1

Апаратно-програмний комплекс NEO-1 має низку переваг перед іншими інженерними засобами:

простий і зрозумілий алгоритм експлуатації;

автоматичний і ручний режими управління;

вбудовані відеокамери;

малі операційні витрати;

компактний розмір і вага;

модульна архітектура;

можливість виконання логістичних місій.

Завдяки цим перевагам НРК NEO-1 можуть використовувати не лише інженерні підрозділи Сухопутних військ, а будь-які військовослужбовці, яким потрібно розмінувати територію.

Характеристики NEO-1

Наземна платформа має розмір 85 на 81 см, висоту 41 см. Важить близько 60 кг, тому її легко можуть зняти з кузова пікапу чи витягнути з багажника автомобіля два військовослужбовці. Платформа розганяється до 7 км/год, ємності акумуляторів вистачає на 8 год автономної роботи. Окрім розмінування, NEO-1 може перевозити до 70 кг вантажу або буксирувати навантажений візок вагою до 120 кг.

Платформа NEO-1 має дальність керування до 500 м, однак опціонально її можна збільшити до 3 км. На платформі встановлена відеокамера, яка дає 10-кратне оптичне збільшення або 3-кратне цифрове збільшення, 3-вісний стабілізатор і камера з нічним баченням. Вони передають відео у реальному часі на монітор оператора.

Елемент металопошуку

НРК NEO-1 має імпульсний широкоформатний багатоканальний металошукач з можливістю дистанційного калібрування та управління каналами пошуку, автоматичним налаштуванням на тип ґрунту. Він виявляє чорні метали, золото, срібло, міни ОЗМ–72, протитанкові міни серії ТМ у металевому корпусі, протипіхотні гранати, снаряди, протипіхотні металеві міни МОН, протипіхотні міни з малим вмістом металу ПМН-2 та інші.

Металошукач має режим селекції (відсіву) дрібних елементів (стружка, шурупи, дрібні уламки), налаштування рівня гучності. Має ширину сканування 139 см на глибину до 60 см.

Технологічна перевага над ворогом є одним із пріоритетів оборонного плану України. Тож загалом у першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати понад 25 000 НРК – удвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Ключова мета – перевести до 100% фронтової логістики на безпілотні роботизовані платформи.

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