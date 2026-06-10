У середу, 10 червня, в Миколаєві відбулося урочисте вручення сертифікатів на придбання житла ветеранам війни та членам родин загиблих захисників України.

Сертифікати сьогодні отримали 38 ветеранів та членів їхніх родин, серед яких – військовослужбовці, які брали участь у бойових діях на Донецькому, Херсонському, Запорізькому та Луганському напрямках, а також родини загиблих і поранених захисників.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Після отримання житлових сертифікатів родини матимуть шість місяців, аби самостійно обрати житло – як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості (за умови введення об’єкта в експлуатацію).

У 2026 році на забезпечення житлом ветеранів та їхніх родин Міністерством у справах ветеранів України передбачено 5,67 млрд грн, що дозволить підтримати 2150 родин по всій країні. Миколаївська область цього року отримала 177,4 млн грн, які забезпечать житлом 71 родину ветеранів війни.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці 2025 року на Миколаївщині 25 ветеранів війни та членів родин загиблих Захисників і Захисниць України отримали сертифікати на придбання житла. Загальна сума державної підтримки склала 60,8 млн гривень.