Безшумність, відсутність теплового сліду та здатність перевозити двох військових у повному спорядженні – Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних Силах вітчизняний електромотоцикл WOLFSTORM – «штурмовий вовк». Він поєднує переваги класичного мотоцикла з двигуном внутрішнього згоряння і електротехніки.

Про це повідомляють в Міноборони, передає Інше ТВ.

«Штурмовий вовк» сконструйований спеціально для виконання військових місій за схемою mid drive – найоптимальнішою для застосування у складних умовах. Конструкція забезпечує природні відчуття при їзді, краще балансування та високу ефективність, особливо на пагорбах та пересіченій місцевості.

Тактико-технічні характеристики WOLFSTORM

«Штурмовий вовк» важить 105 кг, розганяється до 80 км/год і має запас ходу 100 км. Електродвигун розташований у центрі мотоцикла, має потужність 8 кВт. Привід на заднє колесо передається за допомогою ланцюга, як у класичних мотоциклах. При цьому WOLFSTORM має задню передачу.

Електромотоцикл заряджається повністю за 4 год. Окрім зарядки від мережі існує можливість швидкої заміни акумулятора.

Вантажопідйомність WOLFSTORM складає 200 кг – це два бійці з додатковим спорядженням.

Переваги WOLFSTORM перед мотоциклами з бензиновими двигунами

«Штурмовий вовк» поєднує переваги класичних легких кросових мотоциклів з двигунами внутрішнього згорання і безшумних високопродуктивних електромотоциклів:

висока готовність до використання;

відсутність підготовчих маніпуляцій;

безшумність;

відсутність теплового сліду;

модульність конструкції;

стійкість до вологи, перепадів температури;

висока динаміка руху;

низькі експлуатаційні витрати;

більший ресурс запчастин.

Ці переваги надають водію «Штурмового вовка» більше можливостей для виконання військових місій.

Які завдання виконуватиме WOLFSTORM на передовій

«Штурмові вовки» можуть застосовуватись для виконання багатьох місій:

військова розвідка;

транспорт саперів;

ротація особового складу;

транспорт розрахунків БПАК;

логістика;

евакуація;

патрулювання і охорона об’єктів.

Мотоцикли наразі залишаються одними з найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують українським військовим високу мобільність, швидкість пересування та оперативність виконання завдань, особливо в умовах складної логістики, відсутності доріг чи під час роботи малих груп.

Як повідомляло Інше ТВ, Міноборони нарощує закупівлю мотоциклів для армії