Безшумність, відсутність теплового сліду та здатність перевозити двох військових у повному спорядженні – Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Збройних Силах вітчизняний електромотоцикл WOLFSTORM – «штурмовий вовк». Він поєднує переваги класичного мотоцикла з двигуном внутрішнього згоряння і електротехніки.
Про це повідомляють в Міноборони, передає Інше ТВ.
«Штурмовий вовк» сконструйований спеціально для виконання військових місій за схемою mid drive – найоптимальнішою для застосування у складних умовах. Конструкція забезпечує природні відчуття при їзді, краще балансування та високу ефективність, особливо на пагорбах та пересіченій місцевості.
Тактико-технічні характеристики WOLFSTORM
«Штурмовий вовк» важить 105 кг, розганяється до 80 км/год і має запас ходу 100 км. Електродвигун розташований у центрі мотоцикла, має потужність 8 кВт. Привід на заднє колесо передається за допомогою ланцюга, як у класичних мотоциклах. При цьому WOLFSTORM має задню передачу.
Електромотоцикл заряджається повністю за 4 год. Окрім зарядки від мережі існує можливість швидкої заміни акумулятора.
Вантажопідйомність WOLFSTORM складає 200 кг – це два бійці з додатковим спорядженням.
Переваги WOLFSTORM перед мотоциклами з бензиновими двигунами
«Штурмовий вовк» поєднує переваги класичних легких кросових мотоциклів з двигунами внутрішнього згорання і безшумних високопродуктивних електромотоциклів:
висока готовність до використання;
відсутність підготовчих маніпуляцій;
безшумність;
відсутність теплового сліду;
модульність конструкції;
стійкість до вологи, перепадів температури;
висока динаміка руху;
низькі експлуатаційні витрати;
більший ресурс запчастин.
Ці переваги надають водію «Штурмового вовка» більше можливостей для виконання військових місій.
Які завдання виконуватиме WOLFSTORM на передовій
«Штурмові вовки» можуть застосовуватись для виконання багатьох місій:
військова розвідка;
транспорт саперів;
ротація особового складу;
транспорт розрахунків БПАК;
логістика;
евакуація;
патрулювання і охорона об’єктів.
Мотоцикли наразі залишаються одними з найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують українським військовим високу мобільність, швидкість пересування та оперативність виконання завдань, особливо в умовах складної логістики, відсутності доріг чи під час роботи малих груп.
Як повідомляло Інше ТВ, Міноборони нарощує закупівлю мотоциклів для армії