За позовом Київської обласної прокуратури у власність держави повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов’язаних з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України, передає Інше ТВ.

Прокурори встановили, що у 2004 році посадові особи Київської обласної державної адміністрації та Обухівської районної державної адміністрації незаконно вивели ці землі з державної власності та передали їх приватним структурам повʼязаним з Віктором Медведчуком, який тоді очолював Апарат президента України. При цьому обов’язкове рішення Кабінету Міністрів України щодо вилучення земель лісогосподарського призначення не приймалося, що є порушенням вимог чинного на той час земельного та лісового законодавства.

3 червня 2026 року право державної власності на спірні земельні ділянки офіційно зареєстровано.

Як нагадують в ОГПУ, в січні цього року прокуратура повернула у власність держави 24 га лісу, незаконно виведені для родини Медведчука.

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