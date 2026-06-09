У Нідерландах знайшли золотий шолом Коцофенешті — один із найцінніших стародавніх артефактів Румунії. Після його викрадення з музею в місті Дрент фахівці побоювалися, що шолом могли переплавити — продати такий впізнаваний предмет майже неможливо.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Шолом Коцофенешті датують V століттям до н. е. Це один із найвідоміших золотих атрибутів, пов’язаних із гето-дакійською спадщиною — стародавніми народами Карпатського та Дунайського регіонів. Для Румунії це особливо важливо, оскільки гето-дакійська культура вважається однією з основ давньої історії країни. Тому шолом — одна з головних національних реліквій.

У січні 2025 року артефакт привезли до Нідерландів на тимчасову виставку, звідки він зник разом із трьома золотими браслетами. Шолом і два браслети вдалося знайти лише через півтора року.

За словами директора музею Дренте Роберта ван Ланга, на шоломі є невелика вм’ятина, але його можна відреставрувати.

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