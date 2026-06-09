Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – травні 2026 року до місцевих скарбниць сплачено 5,1 мільярда гривень податків, що перевищило минулорічні надходження за аналогічний період на 17,9 відс. або 775,5 мільйона гривень.

Бюджетоформуючими традиційно залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва та плата за землю.

Слід зазначити, що 64,4 відс. в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів займає податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). За 5 місяців поточного року місцеві скарбниці отримали 3,3 млрд грн ПДФО, що на 609,7 млн грн більше, ніж у січні – травні 2025 року.

Суттєвий внесок у наповнення місцевих бюджетів здійснив і малий бізнес регіону. Підприємці та аграрії Миколаївщини, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів майже 1,1 млрд грн єдиного податку, що на 11,3 відс. або 107 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 20,4 відсотка.

Наступним за обсягами сплати до місцевих бюджетів Миколаївщини є земельний податок і орендна плата. Варто відмітити, що власники і орендарі земельних ділянок за перші 5 місяців 2026 року поповнили місцеві бюджети на 460,6 млн грн та збільшили надходження цього податку порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 10,9 відс. або 45,4 млн гривень.

Завдяки продуктивній співпраці з суб’єктами господарювання, керівниками територіальних громад, створенням комфортних умов для платників у напрямку підвищення рівня добровільного виконання ними податкових зобов’язань, а також цифровізації податкових сервісів, надходження до місцевих бюджетів постійно зростають.

Дякуємо бізнесу, який зміцнює економіку та допомагає країні стати сильнішою. Адже сплачуючи місцеві податки вчасно та у повному обсязі, ви підтримуєте економічний розвиток територіальних громад. Разом – до перемоги та відновлення України!