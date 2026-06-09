Перед початком саміту Україна – країни Північної Європи та Балтії в Таллінні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає Інше ТВ.

«Ми дякуємо за підтримку вам та вашій команді, всьому Фінському народу. Насамперед за всі військові пакети – це дуже допомагає», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський та Петтері Орпо обговорили роботу у Європі над розвитком антибалістичного захисту. Президент розповів про напрацювання з партнерами.

Говорили й про роботу команд над підготовкою угоди у форматі Drone Deal. Відповідний проєкт Україна передала уряду Фінляндії у травні.

Глава держави поінформував про потреби в зміцненні ППО та подякував за внески в програму PURL. Україна розраховує на подальшу підтримку та вдячна Фінляндії за готовність робити нові внески.

Ішлося також про безпекові виклики в регіоні та можливі способи протидії загрозам, які створює Росія для європейських країн.

Окрема увага – дипломатичній роботі для досягнення достойного миру. Президент поінформував про перемовини та комунікацію з американською стороною і європейськими лідерами.

Петтері Орпо запевнив у підтримці України, зокрема й на шляху до членства у Євросоюзі. Він наголосив, що Фінляндія підтримує відкриття всіх шести переговорних кластерів і готова сприяти цьому зі свого боку.

Прем’єр-міністр Фінляндії також поінформував про роботу Коаліції укриттів, участь у ній партнерів, відповідні внески та подальшу реалізацію.

Також Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Лідери обговорили результати історичного візиту Президента України до Швеції наприкінці травня та реалізацію домовленостей щодо постачання винищувачів Gripen. Ульф Крістерссон відзначив, що зустріч в Уппсалі стала дуже важливим кроком у зміцненні співпраці між країнами, насамперед в оборонній сфері.

Особливу увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України, зокрема пошуку шляхів для отримання систем ППО та ракет для них. Ульф Крістерссон поінформував про ширші контакти з партнерами для поглиблення оборонної співпраці.

Глава держави поінформував про зустріч із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини у форматі E3 – Україна та контакти з представниками Президента США щодо дипломатичних зусиль заради досягнення миру.

Володимир Зеленський подякував за послідовну підтримку з боку Швеції в напрямі євроінтеграції України та наголосив, що ми прагнемо відкриття всіх шести переговорних кластерів у червні – липні. Ульф Крістерссон запевнив у відповідній підтримці.

Лідери також скоординували контакти на найближчий час.

Як повідомляло Інше ТВ, Зеленський поговорив телефоном з Віткоффом і Кушнером щодо завершення війни, а потім – з Макроном