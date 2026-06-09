Прагнення України швидко просуватися шляхом до членства в ЄС “створює напруженість між Києвом, Брюсселем та деякими європейськими столицями” напередодні офіційного відкриття наступного тижня першого переговорного кластера, з посиланням на твердження дипломатів та посадовців ЄС повідомляє Politico, пише УНН.

“Київ та Брюссель публічно привітали ймовірний початок офіційних переговорів 15 червня як прорив. Але Україна стурбована тим, що її заявка може бути “припаркована” через політичні питання, включаючи президентські вибори у Франції. Це може витіснити розширення з порядку денного ЄС. Тим часом Брюссель стурбований темпами реформ у Києві”, – ідеться у публікації.

Документи для обговорення, опубліковані Парижем та Берліном, у яких рекламується “асоційоване членство” для Києва та інші тимчасові рішення для держав-кандидатів, “дратують нерви”, пише видання. “На практиці Україні пропонують усе, окрім самого членства”, – сказав посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

“Ризик для України полягає в тому, що вона залишається в бічній кімнаті — з деякими перевагами інтеграції з ЄС, але без чіткого шляху до повноцінного членства. Київ не відкидає франко-німецькі ідеї, але хоче сильніших гарантій щодо того, чим це закінчиться”, за словами офіційних осіб, поінформованих про переговори.

Україна хоче відкрити не один, а кілька переговорних кластерів до кінця цього літа, як сигнал своїм політикам та виборцям, втомленим від війни, що членство в ЄС – це реальна перспектива, а не нездійсненна мрія, вказує видання.

“Брюссель стурбований розчаруванням як фактором ризику для внутрішніх реформ України. Дійсно, прогрес в ухваленні ключових законів, необхідних для вступу до ЄС, сповільнився в останні місяці на тлі незаповнених місць у Раді, національному парламенті, та побоювань, що деякі заходи не отримають більшості, якщо їх винесуть на голосування”, – сказано у публікації.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос відвідала цього тижня постраждалий від бомбардувань Київ із посланням “зберігайте спокій і продовжуйте”, коли зустрілася з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко та головами парламентських комітетів, відповідальних за розгляд реформ, зазначає видання.

“У кімнаті відчувалося, що обидві сторони справді починають закочувати рукави та брати набагато більше практичної участі в процесі вступу”, – розповів чиновник ЄС, який повідомив про деталі поїздки Кос.

“Управління заявкою Києва на членство в ЄС – це делікатний танець для Брюсселя та столиць ЄС. Ставки високі, а помилки матимуть болісні наслідки”, – зазначається у публікації.