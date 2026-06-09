На Миколаївщині поліцейські повідомили про підозру адвокатці у сприянні оформлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаному.

Про це пише відділ комунікації поліції Миколаївської області.

За 29 тисяч доларів фігурантка обіцяла чоловіку посприяти у знятті з розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також в оформленні документів для отримання другої групи інвалідності з подальшою відстрочкою від мобілізації. Після отримання обумовленої суми коштів правоохоронці затримали жінку у процесуальному порядку. За скоєне зловмисниці загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили протиправну діяльність 44-річної мешканки Південноукраїнська слідчі слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління Служби безпеки України та за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що адвокатка налагодила механізм одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Фігурантка обіцяла військовозобов’язаному чоловікові за грошову винагороду у розмірі 29 тисяч доларів посприяти у вирішенні питання щодо зняття його з розшуку ТЦК та СП та подальшого оформлення другої групи інвалідності, що надавало б підстави для відстрочки від призову на військову службу.

Після отримання останньої частини коштів у сумі 24 000 доларів правоохоронці затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування.