Верховна Рада підтримала прийняття в другому читанні та в цілому законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах.

Прийняття законопроєкту є структурним маяком нової програми EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ), який Україна мала виконати до кінця березня поточного року. Крім того, подання до Ради законопроєктів щодо скасування ПДВ-пільги на міжнародні посили вартістю до EUR150 (№15112-д) та про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д) є умовою надання Україні першого траншу кредиту допомоги від ЄС (Ukraine Support Loan, USL), а їх прийняття парламентом – умова надання другого траншу.

Згідно з трансляцією засідання, у вівторок, 9 червня, рішення підтримали 241 нардеп, проти – 4, утримались – 37, передає Інтерфакс-Україна.

Уряд вніс початковий законопроєкт №15111 до парламенту 30 березня. Рада схвалила його доопрацьовану версію (№15111-д) у першому читанні 8 квітня, після чого кілька разів уникала розгляду законопроєкту.

Початкова версія законопроєкту (№15111) передбачала оподаткування отриманих через цифрові платформи доходів фізосіб від оренди майна, транспортних засобів, особистих послуг та продажу товарів на суму до 834 розмірів мінімальної зарплати (близько 7,2 млн грн станом на 2026р), а також впровадження податкового ліміту від EUR2 тис./рік. Обов’язки податкового агента покладатимуться на операторів цифрових платформ. Законопроєктом впроваджується ставка 5% податку на доходи фізосіб (ПДФО) замість ставки ПДФО 18% та військового збору (ВЗ) від 1,5% до 5%.

Законопроєкт №15111-д є доопрацьованою версією профільного комітету. На відміну від першої редакції, фінальний текст позбавлено низки норм про обов’язкове відкриття спецрахунків для продавців та про розкриття банківської таємниці. Замість подання декларації у випадках, якщо річний дохід перевищує 834 розміри мінімальної зарплати або якщо дохід від продажу товарів перевищує суму неоподатковуваного доходу, податкове зобов’язання визначатиметься безпосередньо контролюючим органом. Закон також усуває ризики визнання відносин між оператором платформи та підзвітними продавцями трудовими.

До другого читання профільний комітет вивів із-під моніторингу операції Кабміну, урядових організацій та компаній, що торгуються на організованих ринках капіталу. Крім того, змінено фактичний об’єкт контролю: з поняття “товар” вилучено цифрові речі. Для операторів-нерезидентів передбачено подання звітності раз на рік через спеціальне портальне рішення та щомісячну сплату податків в іноземній валюті.

Під час голосування до другого читання Рада підтримала більшість врахованих фінкомітетом правок до закону, зокрема щодо зменшення ставки ПДФО для надання в оренду житла фізособами з 18% до 5%.

Нова програми EFF загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд. Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету України на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня (місія МВФ прибула у Київ 27 травня та працювала до 4 червня), вересня та грудня. У випадку успішних переглядів Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (близько $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (близько $1,01 млрд).

Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд – у негативному.