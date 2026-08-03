Президент США Дональд Трамп звернувся до нафтових компаній із черговою вимогою знизити ціни на бензин для американських споживачів, передає УНН.

Президент США розкритикував генерального директора Chevron Майка Вірта після того, як той дав інтерв’ю Fox News і, мабуть, не згадав про допомогу Трампа нафтовій промисловості.

“Це стосується й інших нафтових компаній… і знизьте ціни на нафту для споживачів (роздрібних покупців!) негайно!” – написав Трамп у пості на Truth Social.

Як відзначає Sky News, ціни на нафту та бензин різко зросли після нападу США на Іран у лютому, внаслідок чого Тегеран у відповідь заблокував доступ до Ормузької протоки, що порушило світовий експорт нафти.

Це посилило тиск на Трампа напередодні проміжних виборів у листопаді, де на кону стоїть контроль президента над обома палатами Конгресу.