Частина українських аграріїв може свідомо відмовитися від збирання кукурудзи цього сезону через низькі закупівельні ціни, проблеми з експортом і надто високу вартість сушіння врожаю.

Таку думку висловив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в інтерв’ю «Комерсант Український», передає АгроПортал.

«По-перше, її (кукурудзу — ред.) не можна продати, по-друге, її треба зберігати, треба сушити — а це електроенергія. Тобто витрати на те, щоб зібрати кукурудзу, будуть більшими, ніж заробіток на ній», — пояснив Марчук.

За оцінками експерта, потенційний урожай кукурудзи цього сезону сягає близько 33 млн т за умови, що всі аграрії вийдуть збирати.

Через очевидну економічну невигідність частина виробників може свідомо відкласти збирання культури до весни, розраховуючи на покращення ринкової кон’юнктури.

«Тому легше, щоб вона простояла умовно до весни — тоді її зібрати. Можливо, буде краща ситуація на ринку», — сказав Марчук.

Водночас така стратегія відтермінування створює додаткові системні ризики для всього агросектору: тривале зберігання нереалізованого зерна і так уже перевантажує обмежені сховищні потужності, а невирішена проблема з експортом залишає аграріїв без обігових коштів, необхідних для проведення наступної посівної кампанії.