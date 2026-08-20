Сьогодні вранці у берегів Румунії поблизу їхніх газовидобувних платформ у Чорному морі, виявили ймовірно російський безекіпажний катер, тому щоб швидше з ним розправитись розстріляли їх зі своїх F-16, але добивати його довелось вручну.

Про це пише Defence Express.

Сьогодні о 6:28 ранку комерційне судно повідомило про виявлення дрейфуючого безекіпажного катера, за 80 морських миль (148 км) на схід від міста Констанца, за кілька сотень метрів від румунських газовидобувних платформ Neptun Alpha.

Враховуючи близькість дрейфуючого БЕКа до газовидобувних платформ, що безпосередньо ставило під загрозу персонал цих веж, у Румунії вирішили відправити на перехоплення два винищувачі F-16.

Romania has thwarted three Russian drone attacks near Neptun Deep in under two weeks, with F-16s destroying an explosives-laden naval drone just meters from the vital gas platform. Earlier, Romanian forces destroyed two Gerbera drones near the site. pic.twitter.com/aeVOI9awn6 — Anonymous (@YourAnonCentral) August 20, 2026

Після наближення до цілі, один з літаків за допомогою своєї бортової 20-мм автоматичної гармати M61 Vulcan уразив цей БЕК. Однак, за оновленими повідомленнями міноборони, БЕК не був остаточно знищений, тому закінчували ліквідацію вже вибухотехніки з судна, що прибуло на обстеження місця інциденту.

Міністр оборони Румунії Раду Міруце, ймовірно після аналізу або консультації з українською стороною, повідомив, що цей безекіпажний катер не належав Україні. Тож враховуючи що цей БЕК за повідомленнями був оснащений бойовою частиною, яку туди не встановлювали б у не бойових чи не випробувальних умовах, ймовірно він належав рашистам.

З опублікованих кадрів можна побачити, що цей безекіпажний катер, судячи з усього не був оснащений антенами супутникового зв’язку. Тому для керування він ймовірно використовував радіоканал.

В основному на БЕКах радіоканал замість супутникового зв’язку використовують саме рашисти, які не мають доступу до Starlink (не враховуючи обхідні шляхи, які активно блокуються), а також наразі не мають власного повноцінного аналога.

Ілюстративне фото F-16 ВПС Румунії

Судячи з кадрів цього безекіпажного катера з близької відстані, ймовірно дрейфує він вже щонайменше кілька днів, оскільки птахи встигли добряче посидіти на ньому та залишити сліди своєї життєдіяльності.

Можна зробити припущення, що цей БЕК полював на комерційні судна, які прямували до українських портів. Однак, поки цей БЕК йшов до своєї цілі, він втратив зв’язок, й почав дрейфувати, доки його не знищили поблизу румунських газовидобувних платформ.