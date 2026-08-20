У Південній Кореї заявили, що КНДР може мати до 120 ядерних боєголовок, однак наголосили, що точну кількість встановити складно.

Північна Корея може мати від 80 до 120 ядерних боєголовок. Така оцінка значно перевищує цифру, яку нещодавно назвав президент США Дональд Трамп, – 57 боєголовок, пише Кореспондент.

Міністр оборони Південної Кореї Ан Гю-бек під час засідання парламентського комітету заявив, що, за загальними оцінками, ядерний арсенал КНДР становить від 80 до 120 боєголовок. Водночас він наголосив, що визначити точну кількість складно.

Пізніше міністр уточнив, що наведений діапазон ґрунтується на оцінках приватних дослідницьких організацій. За його словами, південнокорейські військові офіційно підтвердити ці цифри не можуть.

Ан також підтвердив, що Сеул не визнає Північну Корею ядерною державою. Південна Корея дотримується політики денуклеаризації Корейського півострова та традиційно не оприлюднює детальні оцінки ядерного арсеналу КНДР.

Коментуючи заяву Трампа про те, що лідер КНДР Кім Чен Ин має 57 “дуже потужних ядерних боєголовок”, Ан зазначив, що ці цифри “дещо відрізняються”.

Водночас міністр відмовився коментувати, чи свідчить заява президента США про визнання Вашингтоном ядерного статусу Північної Кореї.